Скончался известный российский театральный режиссер Юрий Бутусов

Режиссёр скончался на 64-м году жизни.

Вчера, 10 августа 2025 г. На 64-м году жизни скончался выдающийся российский театральный режиссер

Юрий Николаевич Бутусов. Печальную новость подтвердили коллеги по цеху.

Траурную весть о невосполнимой утрате выразила актриса Варвара Шмыкова.

– Ужасное горе. Покойтесь с миром, дорогой Ю. Н, – написала она.

Юрий Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине. Его карьера была неразрывно связана с ведущими театральными площадками страны.

Он занимал пост главного режиссера (2011-2017) и художественного руководителя (2017-2018) Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета. С 2018 по 2022 год Бутусов возглавлял режиссерское цеха Государственного академического театра им. Е. Б. Вахтангова в Москве в качестве главного режиссера.

Мастер также плодотворно сотрудничал с театром «Сатирикон», МХТ им. А. П. Чехова, Александринским театром и другими известными коллективами, оставив яркий след в современном российском театре.