Скончался известный сатирик и автор «Аншлага» Леонид Французов

В возрасте 87 лет ушел из жизни известный советский и российский писатель-сатирик, юморист и сценарист Леонид Французов.
Он скончался 9 декабря после продолжительной борьбы с болезнью. О его смерти сообщили наши коллеги из ТАСС со ссылкой на супругу писателя.
Леонид Французов родился в Москве 27 августа 1938 года. На протяжении многих десятилетий он был одним из самых востребованных авторов разговорного жанра. Его юмористические монологи и миниатюры исполняли такие звезды эстрады, как Аркадий Райкин, Владимир Винокур и Евгений Петросян.
Творчество Французова было знакомо миллионам телезрителей. Он писал сценарии для популярных телепрограмм «Аншлаг» и «Голубой огонёк», а также работал над передачей «Спокойной ночи, малыши!». Год назад, на своей странице в интернете, юморист мужественно и с иронией рассказывал о борьбе с тяжелой болезнью.
Прощание с Леонидом Французовым состоится 12 декабря в Москве по адресу: Савеловский проезд, дом 10, строение 1. Похоронят писателя на Востряковском кладбище рядом с могилами его родителей.