Скончался известный скульптор, автор «Дерева дружбы» в Петрозаводске

Ушел из жизни скульптор, заслуженный деятель искусств Карелии Ченка Шуквани.

Об этом сообщили в министерстве культуры республики.

Он приехал в Петрозаводск в 1972 году и прожил здесь большую часть жизни.



Работы Ченка Шуквани хорошо знакомы жителям Карелии.

Он автор скульптуры «Древо дружбы», посвященной городам-побратимам, в Парке Победы у Онежской набережной, стелы в память о врачах, погибших во время Великой Отечественной войны перед главным корпусом Республиканской больницы, памятного знака «Бронзовый орел» перед зданием МВД Карелии, памятника «Сынам Карелии, погибшим в Чечне» в излучине реки Неглинки, фонтана «Юность» и других произведений.