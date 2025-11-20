Скончался карельский врач-анестезиолог Геннадий Филиппович

Дату прощания с медиком сообщат дополнительно.

19 ноября 2025 года на 64-м году жизни скончался врач анестезиолог-реаниматолог Геннадий Викторович Филиппович.

— Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал и работал с этим искренним, мудрым оптимистом, готовым поддержать и прийти на помощь тем, кому это действительно необходимо, — говорится в сообщении Республиканского перинатального центра имени Гуткина.

Геннадий Филиппович в 1990 году окончил медицинский факультет Петрозаводского государственного университета в 1990 году и посвятил медицине более 35 лет.

С 1990 по 2011 годы Филиппович работал в ведущих медицинских учреждениях Карелии: Онкологическом диспансере, Перинатальном центре и Родильном доме имени Гуткина. В последние годы он занимал должность врача анестезиолога-реаниматолога в Центре имени В. И. Кулакова.

Медик регулярно участвовал в профессиональных мероприятиях, выступал с докладами на международных конгрессах и всероссийских съездах анестезиологов.

