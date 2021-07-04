Скончался кинорежиссер Владимир Меньшов

Прославленный кинорежиссер Владимир Меньшов скончался сегодня от последствий коронавируса.

На сайте киноконцерна «Мосфильм» появилась информация о том, что выдающийся советский и российский кинорежиссер Владимир Валентинович Меньшов скончался сегодня от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году жизни.

«Коллектив „Мосфильма“ выражает глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Владимира Валентиновича. Скорбим вместе с вами. Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссёра, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», — говорится в сообщении.

Владимир Меньшов — народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978), а также премии Американской киноакадемии «Оскар» (в номинации «Лучший фильм на иностранном языке») за фильм «Москва слезам не верит».