«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
Фабрика Скандия: как карельская мебель вышла на цифровой уровень
08 августа, 13:08 Статьи
Жильцы восьми девятиэтажек в Костомукше несколько месяцев живут без лифтов
07 августа, 11:40 Статьи
В карельском поселке установили уличное освещение по просьбе жителей

08:00

В Карелии разыскивают пропавших супругов из Мурманской области

07:40

Синие киты сократили «пение» на 40% из-за потепления океана

07:20

Космонавт Песков вернулся на Землю на корабле Crew Dragon

07:00

Скончался конструктор космической техники Владимир Асюшкин

06:40

Скончался известный российский театральный режиссер Юрий Бутусов

00:10

Фестиваль «Ночь физкультурника» завершился увлекательным ночным трейлом

22:18

ЧП в Сегеже: рабочий упал с лесов во время ремонта школы

20:30

Мужчина, бродивший в крови по ночному Петрозаводску, скончался

19:30

Рабочий упал с лесов на строительстве часовни в Петрозаводске

19:00

Жительница Петрозаводска в порыве гнева ударила мужчину ножом в челюсть

18:00

Ливневые дожди с грозами и до +25 ℃ прогнозируют в Карелии 11 августа

17:00

Люди пострадали в ночном ДТП в Прионежском районе

16:00

Расписание электрички в Карелии изменится

15:00

Старинную финскую школу в Лахденпохье продают за 45 миллионов рублей

14:00

В Минздраве ответили на жалобы жителей Пудожского района по поводу состояния одного из ФАПов

13:00

Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях света

12:00

Водитель — самая востребованная профессия Карелии

11:30

Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину в черной куртке и серых штанах

11:00

Мошенники украли 6,3 миллиардов рублей у жителей России за последние три месяца

10:30

У жительницы Кондопоги мошенники украли более 900 тысяч рублей

10:00

Для тушения пожаров в Медвежьегорске будут использовать экскаватор

09:30

В центре Белграда обнаружили британскую авиабомбу времён Второй мировой войны

09:00

В Госдуме предложили отменить домашние задания в школах

08:30

Корабль «Crew Dragon» с российским космонавтом на борту вернулся на Землю

08:00
Скончался конструктор космической техники Владимир Асюшкин
Сегодня 06:40 Утраты
Советский и российский конструктор космической техники Владимир Асюшкин скончался на 80-м году жизни.

фото: © Роскосмос

 Конструктор разгонного блока «Фрегат» Владимир Асюшкин скончался 5 августа этого года на 80-м году жизни,  об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».

Асюшкин участвовал в проектах марсианских станций и создании разгонного блока «Фрегат» , работал в НПО имени Лавочкина с 1968 года. Он прошел путь от молодого специалиста до заместителя генерального конструктора по средствам выведения.

— С прискорбием сообщаем о безвременной кончине Владимира Андреевича Асюшкина, выдающегося специалиста в области ракетно-космической техники, — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Конструктор работал над проектами «Марс» и «Марс-71», 5М («Доставка грунта с планеты Марс»), «Фобос», IRS. Он участвовал в создании стартового комплекса ракет «Союз» на космодроме Куру (Французская Гвиана) и продвижении российской техники на коммерческий рынок.

— Авторство и создание разгонного блока «Фрегат» стало значительным достижением не только для самого В. А. Асюшкина, но и для всей космической отрасли, — отметили в госкорпорации.

 

