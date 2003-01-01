Скончался конструктор космической техники Владимир Асюшкин

Советский и российский конструктор космической техники Владимир Асюшкин скончался на 80-м году жизни.

Конструктор разгонного блока «Фрегат» Владимир Асюшкин скончался 5 августа этого года на 80-м году жизни, об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».

Асюшкин участвовал в проектах марсианских станций и создании разгонного блока «Фрегат» , работал в НПО имени Лавочкина с 1968 года. Он прошел путь от молодого специалиста до заместителя генерального конструктора по средствам выведения.

— С прискорбием сообщаем о безвременной кончине Владимира Андреевича Асюшкина, выдающегося специалиста в области ракетно-космической техники, — говорится в сообщении «Роскосмоса».



Конструктор работал над проектами «Марс» и «Марс-71», 5М («Доставка грунта с планеты Марс»), «Фобос», IRS. Он участвовал в создании стартового комплекса ракет «Союз» на космодроме Куру (Французская Гвиана) и продвижении российской техники на коммерческий рынок.

— Авторство и создание разгонного блока «Фрегат» стало значительным достижением не только для самого В. А. Асюшкина, но и для всей космической отрасли, — отметили в госкорпорации.