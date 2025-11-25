Скончался народный артист Всеволод Шиловский

Актер и режиссер Всеволод Шиловский умер 26 ноября в возрасте 87 лет.
Информацию о смерти артиста подтвердили в пресс-службе Московского театра-студии, который он основал.
— Эта утрата для нас невосполнима. Мы знаем, что нашу скорбь разделяют тысячи зрителей, которых он своим талантом зажигал, учил и восхищал.
Всеволод Николаевич был для нас абсолютным камертоном — и в искусстве, и в жизни. Его мудрость, его несгибаемая сила духа, его способность преодолевать любые трудности были и остаются нашей опорой. Его колоссальная энергия заряжала каждого, кто имел счастье с ним работать.
Мы храним в сердце каждый его урок, каждое напутствие. И в этот скорбный час мы даём ему обещание: мы сделаем всё, чтобы театр — его любимый «маленький МХАТ» — жил, творил и процветал. Это будет нашей самой главной данью его памяти, — сообщили в театре.
Всеволод Шиловский родился 3 июня 1938 года в Москве. В 1961 году он окончил Школу-студию МХАТ и был приглашен в труппу театра, где проработал 30 лет. На сцене МХАТа он не только играл, но и ставил спектакли как режиссер.
В кино Шиловский снялся более чем в ста фильмах. Он стал известен зрителям по картинам «Любимая женщина механика Гаврилова», «Военно-полевой роман» и «Интердевочка» режиссера Петра Тодоровского. Также он сыграл в фильмах «Торпедоносцы», «Голос» и многих других.
Как кинорежиссер Шиловский дебютировал в 1970-х годах, поставив первый советский телесериал «День за днем». В 2017 году он создал собственную театр-студию в Москве.
Всеволод Шиловский был удостоен звания народного артиста РСФСР и награжден несколькими государственными наградами, включая орден «За заслуги перед Отечеством».