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Остановилось сердце одного из старейших адвокатов Карелии

Новости. Происшествия
12:43, 01 Декабря 2022
фото: из архива Адвокатской Палаты РК

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В Петрозаводске 30 ноября в возрасте 80 лет ушел из жизни Заслуженный адвокат Карелии Вячеслав Михайлович Евдокимов.

Как рассказал «Столице на Онего» президент Адвокатской палаты Карелии Андрей Закатов, 30 ноября в своей квартире в Петрозаводске умер Вячеслав Михайлович Евдокимов, один из старейших адвокатов республики. Причина смерти — остановка сердца. 

Евдокимов Вячеслав Михайлович родился 14 января 1942 года в поселке Усть-Бокчар Чаинского района Томской области. После окончании школы пошел работать на шахту в Кемеровской области и параллельно поступил в школу рабочей
молодежи, которую окончил в 1959 году.

После поступил в Томский политехнический институт на горный
факультет, но не закончил и в 1963 году был призван на службу в ряды Советской Армии. Служил в Петрозаводске. Остался жить в столице Карелии, женился, начал работать участковым милиции.

В 1975 году закончил Высшую школу МВД СССР при академии МВД СССР по специальности правоведение. В июне 1976 года ему присвоили статус адвоката, и он начал работать в питкярантской юридической консультации. В мае 1978 года переведен в Петрозаводск. С октября 1985 года назначен руководителем лоухской юридической консультации. 

В июне 1996 года Вячеслава Евдокимова избрали председателем президиума коллегии адвокатов Карелии. На этом месте он проработал до 2000 года. 

В период с 1996 года по 2000 год заведовал петрозаводской юридической консультацией №1. Позже с коллегами основал Первую юридическую консультацию, которую в 2002 году реорганизовали в Первую коллегию адвокатов республики.

С 2009 года и до самой смерти Вячеслав Евдокимов проработал руководителем Первой коллегии адвокатов Карелии. 

В начале 2000 года ему присвоили звание «Заслуженный юрист Республики Карелия». В 2004 году награжден знаком «Почетный адвокат России». 

Также в 2013 году ему вручили орден «За верность адвокатскому долгу». В 2022 году был награжден знаками «Заслуженный адвокат Республики Карелия», «Ветеран Карельской адвокатуры», а также юбилейным знаком «20 лет Адвокатской палате Республики Карелия».

Коллеги Вячеслава Михайловича Евдокимова выражают искренние соболезнования родным и близким умершего. 

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