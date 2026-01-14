Скончался подполковник УФСИН Карелии в отставке Дмитрий Поляков

11 января 2026 года на 70-м году жизни скончался подполковник внутренней службы в отставке Дмитрий Сергеевич Поляков, посвятивший более 25 лет службе в уголовно-исполнительной системе Карелии.
После службы в Военно-морском флоте Дмитрий Поляков начал работу в УИС в качестве главного энергетика ИК-9, сообщает УФСИН по Республике Карелия. Пройдя путь до заместителя начальника колонии по тылу, он с 2004 по 2007 год возглавлял Республиканскую больницу №2 в Медвежьегорске. За свою службу был награждён медалями «За боевые заслуги» и «За службу» 1 степени.
Находясь на пенсии, Дмитрий Сергеевич принимал активное участие в воспитании молодых офицеров, в деятельности регионального отделения ветеранской организации УИС.
Прощание Дмитрием Сергеевичем Поляковым состоится 16 января 2026 года с 13:00 до 14:00 в траурном зале №1 по адресу ул. Вольная, д.4.
Руководство и личный состав УФСИН России по Республике Карелия выражают глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам покойного.
