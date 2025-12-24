Скончался рабочий, получивший травмы на строительстве газопровода в Приладожье

31-летний житель Ставропольского края скончался после несчастного случая на стройке в Карелии.

В Карелии скончался 31-летний рабочий, получивший тяжелые травмы на строительстве газопровода. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Как мы писали ранее, трагический несчастный случай произошел 23 декабря в поселке Ихала Лахденпохского района. Во время укладки труб одна из них упала на мужчину, жителя Ставропольского края 1994 года рождения. Он получил серьезные травмы головы, включая открытую черепно-мозговую травму, множественные переломы лицевого черепа, тяжелый ушиб головного мозга и пневмоцефалию.

Рабочего доставили в Сортавальскую центральную районную больницу. Затем его перевезли в Республиканскую больницу им. В. А. Баранова. Пострадавшего прооперировали, врачи боролись за его жизнь, но спасти пациента не удалось.

Следователи проводят проверку по факту несчастного случая. Правоохранители осмотрели место происшествия, опрашиваются очевидцы, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуально решение.