РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Обществоведение
«Не сидеть за столом круглые сутки»: петрозаводский врач рассказала, как пережить новогодние праздники без вреда для здоровья
24 декабря, 22:00 Статьи
Тема недели
«Нам важно слышать горожан»: Инна Колыхматова подвела итоги года
24 декабря, 16:13 Статьи
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
С миру по нитке: как карельские тайбоксеры Грецию покоряли
23 декабря, 20:02 Статьи
Новости

В Петрозаводске десятки домов останутся без холодной воды

08:58

Скончался рабочий, получивший травмы на строительстве газопровода в Приладожье

08:39

Финляндия вооружила свои истребители «самыми совершенными» американскими ракетами

08:20

Актёр Пэт Финн, известный по роли в сериале «Друзья», умер в 60 лет после борьбы с раком

08:00

Гражданин США получил российский паспорт в Карелии

07:40

В Карелии модернизируют сибиреязвенные захоронения

07:20

В Суоярви зажгли новые фонари на ключевых дорогах

07:00

Ученые доказали, что сыр снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на содержание жира

06:40

Учёные из Сеченовского Университета совершили прорыв в лечении рака

00:10

Сильные морозы до -55°C прогнозируются в ряде регионов России

23:30

За год из «Почты России» уволились около 40 тысяч человек

22:30

Главные новости, которые вы могли пропустить

22:20

Главный врач петрозаводской поликлиники дала рецепт здоровых каникул

22:11

Спортсмены Петрозаводска привезли 11 медалей с межрегиональных соревнований по муайтай

21:30

Вице-премьер Олег Ермолаев подвел итоги года и назвал главное событие года в Карелии

20:25

Российский самолет «Байкал» с отечественным двигателем совершил первый полет

20:02

Движение транспорта перекроют в центре Петрозаводска

19:32

Роскачество нашло в готовом холодце кишечную палочку и стафилококк

19:02

Комиссия Минздрава выявила многомиллионный перерасход по заработной плате в больнице Костомукши

18:29

Прокуратура через суд заставила возместить расходы инвалиду за жизненно важные лекарства

18:02

Элиссан Шандалович оценил возможности нового кадрового центра в Медвежьегорске

17:30

Дожди и потепление до +5°С вернутся в Карелию 25 декабря

17:17

Игорь Зубарев: Сенаторы всегда готовы помогать президенту в обеспечении национальных целей развития

17:09

Погасить налоговую задолженность безопаснее в электронных сервисах

17:00

На пожаре в Муезерском районе погиб мужчина

16:48

В Медвежьегорске открыли новый кадровый центр «Работа России»

16:45

Студент из Петрозаводска признан лучшим спортсменом СЗФО по самбо в 2025 году

16:32

Инна Колыхматова рассказала, что было самым важным в Петрозаводске в уходящем году

16:21

Россиянам рассказали, сколько мандаринов можно съедать за один день

16:02

Открытие лыжного сезона на Кургане пройдет 29 декабря

15:48

Каждый третий россиянин готов работать в новогодние праздники из-за денег

15:22

Уроженец Карелии посмертно награждён Орденом Мужества

15:00

Исполняющий обязанности министра строительства официально стал руководителем ведомства

14:44

4 новых мусоровозов выехали в Петрозаводск из Смоленска

14:34

Названа причина аварии на магистральной линии в Карелии

14:12

2025 год побил 10-летний рекорд по магнитным бурям

13:49

Исторический дом «Титаник» в Карелии демонтировали

13:32

Опубликован график выдачи проездных билетов для детей участников СВО на 2026 год

13:16

От пересдачи ЕГЭ до контроля мигрантов: «Новые люди» рассказали, что полезного сделали для Карелии

13:07

«Динамо-Карелия» в упорной борьбе уступила «Динамо» СПб

13:01

Опубликован график работы библиотек Петрозаводска на новогодних праздниках

12:44

ФОК, бассейн и лыжную базу в Суоярви закрыли из-за сообщения о минировании

12:31

Следователи проводят проверку по факту травмирования мужчин на строительстве газопровода в Приладожье

12:19

В Карелии более 800 семей стали многодетными в 2025 году

12:06

С начала года служба занятости трудоустроила каждого второго обратившегося за помощью участника СВО и члена их семей

12:00

Новогодний фильм режиссера из Карелии покажут в российских кинотеатрах

11:31

В России значительно выросли штрафы за навязывание дополнительных услуг

11:17

Компания «КСМ» приступила к строительству жилого дома под расселение в Суоярви

11:10

Три человека пострадали в утренней аварии на трассе в Суоярви

10:56

«Ключи от шлагбаума» стоили 64-летнему петрозаводчанину 650 тысяч

10:48

В Сортавала усилили сеть LTE к Новому году

10:40

В Карелии впервые провели операцию по удалению камня из почки через крошечный прокол

10:34

Стало известно состояние рабочего, получившего открытую черепно-мозговую травму на производстве в Карелии

10:26

В Москве два сотрудника ДПС погибли после подрыва служебного автомобиля

10:18

Глава Минприроды Карелии Янина Свидская пообещала выполнить мечту семилетней Лилии из Заозерья

10:10

В Шуе в Прионежье ввели в эксплуатацию канализационно-очистную станцию

10:02

Кинологи в Петрозаводске передали щенков бельгийской овчарки в новый дом и на службу в Мордовию

09:33

Назначен новый иcполняющий обязанности главы Медвежьегорского округа

09:01

Роскачество обнаружило кишечную палочку в красной икре пяти популярных марок

08:39

В Госдуме назвали условия для блокировки Telegram в России

08:24

Новое мощное оборудование представили в петрозаводской поликлинике № 1

08:03

В Карелии могут увеличить количество остановок для поездов дальнего следования

07:42

Двойной рост пенсий ждёт россиян в 2026 году

07:23

В России рассматривают снятие запрета на добычу краснокнижного онежского лосося

07:01

Душителя молодой девушки из Петрозаводска заключили под стражу на два месяца

06:43

В Карелии наступит последняя в 2025 году оттепель

00:14
Скончался рабочий, получивший травмы на строительстве газопровода в Приладожье
Сегодня 08:39 Происшествия
Поделиться

31-летний житель Ставропольского края скончался после несчастного случая на стройке в Карелии.

фото: © Столица на Онего

В Карелии скончался 31-летний рабочий, получивший тяжелые травмы на строительстве газопровода. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Как мы писали ранее, трагический несчастный случай произошел 23 декабря в поселке Ихала Лахденпохского района. Во время укладки труб одна из них упала на мужчину, жителя Ставропольского края 1994 года рождения. Он получил серьезные травмы головы, включая открытую черепно-мозговую травму, множественные переломы лицевого черепа, тяжелый ушиб головного мозга и пневмоцефалию.

Рабочего доставили в Сортавальскую центральную районную больницу. Затем его перевезли в Республиканскую больницу им. В. А. Баранова. Пострадавшего прооперировали, врачи боролись за его жизнь, но спасти пациента не удалось.

Следователи проводят проверку по факту несчастного случая. Правоохранители осмотрели место происшествия, опрашиваются очевидцы, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуально решение.

Обсудить (0) в ленту
Вдохновение, энергия и движение: фестиваль по фитнес-аэробике «Рождественские звезды» прошел в Петрозаводске
Красные кони, советские елочные украшения и много вкусных подарков - новогодний "Винтажный цех" проходит в Петрозаводске
Праздник боевых искусств - сразу несколько соревнований по каратэ проходят в Петрозаводске
Теплые коты ищут свой новый дом в Петрозаводске
Виталий Тараканов
директор туркомпании «Золотое кольцо Карелии»
«Не хватает длинных денег и сильного, крупного игрока… »
Лидер карельского турбизнеса, владелец «Калиточной» и «Фурындальной» о том, что сейчас представляет карельский туризм и что ему надо.

подробнее

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение