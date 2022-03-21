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Скончался режиссер фильма «Отпуск в Сентябре», снимавшегося в Петрозаводске

Новости. Общество
14:49, 22 Марта 2022
фото: © ИТАР-ТАСС

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Кинорежиссер Виталий Мельников умер в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни.

Кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР Виталий Мельников умер в Санкт-Петербурге в возрасте 93 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе киностудии «Ленфильм».

«Семья боролась за него до последнего. Виталий Вячеславович скончался сегодня», — сказал собеседник агентства.

Виталий Вячеславович Мельников родился 1 мая 1928 года в селе Мазаново (Дальневосточный край, ныне — Амурская область РФ). Окончил в Москве режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК, ныне — Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова).

Напомним, с инициативой открытия в Петрозаводске памятника Олегу Далю выступила группа поклонников его творчества. В конце 70-х годов актер снимался в главной роли в двухсерийной драме «Отпуск в сентябре», и многие считают эту роль лучшей работой Даля. Съемки фильма проходили в столице Карелии. Арт-объект предполагалось разместить возле троллейбусной остановки на улице Московской, но градостроительный совет Петрозаводска не поддержал концепцию и место установки памятника.

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