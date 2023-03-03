Скончался символ средневекового замка рядом с Карелией

После тяжелой болезни мир покинул «смотритель» Выборгского замка — Сэр Филимон.

Как пишет 47news, кот прожил почти 18 лет, 13 из которых на территории Замкового острова. 6,5 лет Сэр Филимон жил в самом замке и был любимцем всех посетителей. У кота был диагностирован неоперабильный рак, 2 марта его не стало.

«Территорию острова он содержал в порядке, тщательно контролировал популяцию полевок и крыс, изгонял „чужаков“. Был строгим прорабом на объектах реставрации, бесстрашно забираясь в самые проблемные места. Иногда при этом получал производственные травмы, поэтому, тело его, как настоящего рыцаря, украшали шрамы», — поделились в соцсетях сотрудники Выборгского объединенного музея-заповедника.

Кот Филимон входил в топ-10 самых известных котов Ленобласти и России и неоднократно становился героем публикаций СМИ.