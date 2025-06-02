Скончался советский композитор Евгений Дога

Объявлен национальный траур.

3 июня на 89-году жизни умер советский композитор Евгений Дога. Об этом сообщают федеральные СМИ, ссылаясь на депутата парламента Молдавии Наталью Давидович.

Как рассказали в ТАСС, в Молдавии в связи со смертью композитора объявили национальный траур.

– Молдавия была красивее и богаче благодаря ему. Мы прощаемся с болью, но и с благодарностью. В знак почтения великому Евгению Доге день его похорон будет объявлен днем национального траура, – привели в СМИ слова президента Молдавии Майи Санду.

Евгений Дмитриевич Дога написал музыку к более чем 200 фильмам. Самое известное его произведение – вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь». Мелодия получила всемирную известность и была признана ЮНЕСКО одним из шедевров XX века.

Также композитор написал музыку к фильмам «Табор уходит в небо», «Одиноким предоставляется общежитие», «Анна Павлова», «Портрет жены художника», «Валентин и Валентина» и другим.

Днем раннее скончался известный художник из Карелии Сергей Тереньев.