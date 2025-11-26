Скончался третий пострадавший в утреннем ДТП на трассе в Карелии

Число жертв страшной аварии в Беломорском районе Карелии возросло до трех человек.
Третий пострадавший скончался в машине скорой помощи. Об этом рассказали в Госкомитете по безопасности.
Напомним, ДТП произошло утром 27 ноября на автодороге «Сумский Посад — Колежма». Информация об аварии поступила в 08:48 мск. Столкнулись Mitsubishi L200 и Renault Sandero.
Спасатели с помощью специального оборудования извлекли пострадавших из автомобилей и оказали первую медицинскую помощь. Двое человек погибли на месте происшествия, третий получил крайне тяжелые травмы. Его транспортировали в больницу, но по пути он скончался.
Обстоятельства аварии устанавливаются.