Скончался уроженец Петрозаводска, гитарист культовой группы «Зоопарк»

Известный гитарист, участник группы «Зоопарк» Александр Храбунов скончался в Петербурге.

Музыкант умер после продолжительной болезни, ему был 61 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию со страницы Ленинградского рок-клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Утром 1 сентября 2021 года после долгой и продолжительной болезни умер Александр Анатольевич Храбунов — советский и российский гитарист. Наиболее известен как гитарист группы «Зоопарк», — говорится в сообщении.

Александр Храбунов родился 30 сентября 1959 года в Петрозаводске. Получил образование как инженер-механик в Ленинградском технологическом институте целлюлозно-бумажной промышленности. В октябре 1977 года вместе с басистом Николаем Алексеевым и барабанщиком Валерием Мансуровым, учившимися в том же институте, создал группу «Прощай, черный понедельник». В 1980-м к ним присоединился Майк Науменко, который искал музыкантов для своей будущей группы, которая получила название «Зоопарк». При всех сменах состава «Зоопарка» Храбунов оставался его гитаристом.

После смерти Науменко и распада коллектива Храбунов сотрудничал со многими музыкантами и играл в разных группах: The Hoox, Kaktuzz, Krakatau Surfers, «Санкт-Петербург», «Зоо-Парк».