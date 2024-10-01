Скончался Вячеслав Добрынин

Народный артист России умер на 79-м году жизни.
Композитор, народный артист России Вячеслав Добрынин скончался в больнице сегодня утром, 1 октября. Ему было 78 лет.
По данным телеграм-канала SHOT, причиной смерти стали осложнения после инсульта.
Ранее композитора госпитализировали в тяжелом состоянии. Вячеслав Добрынин уже пережил два инсульта и последний месяц не вставал с постели.
Вячеслав Добрынин известен как автор музыки ко множеству хитов советской эстрады. Его песни исполняли большинство ведущих артистов СССР и России.
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