Скончался Вячеслав Добрынин

Народный артист России умер на 79-м году жизни.

Композитор, народный артист России Вячеслав Добрынин скончался в больнице сегодня утром, 1 октября. Ему было 78 лет.

По данным телеграм-канала SHOT, причиной смерти стали осложнения после инсульта.

Ранее композитора госпитализировали в тяжелом состоянии. Вячеслав Добрынин уже пережил два инсульта и последний месяц не вставал с постели.

Вячеслав Добрынин известен как автор музыки ко множеству хитов советской эстрады. Его песни исполняли большинство ведущих артистов СССР и России.