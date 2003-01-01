Скончался врач скорой помощи Петрозаводска Сергей Подлесников  

О смерти своего врача сообщает Республиканская больница скорой помощи.
Сердце врача скорой Петрозаводска Сергея Игоревича Подлесникова перестало биться в ночь на 1 сентября.
Сергей Игоревич Подлесников получил диплом Белорусского медицинского университета в Минске в 1998 году. В 2011 он начал работать на станции скорой помощи. Работал в реанимационной бригаде, в третьей смене. С 2018 года иногда заменял старшего врача этой смены.
— Коллеги запомнят Сергея Игоревича как выдающегося профессионала, чье призвание — помогать людям. Он был открытым, доброжелательным человеком, заботливым мужем и отцом, — говорится в сообщении.
О времени и месте прощания с Сергеем Игоревичем Подлесниковым информация будет позже.