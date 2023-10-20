Скончался заслуженный спортсмен и тренер Карелии

Не стало заслуженного тренера республики, ветерана труда Владимира Федоровича Титова.

Как сообщили в петрозаводском педагогическом колледже, ушел из жизни карельский спортсмен и тренер Владимир Федорович Титов.



«Рекордсмен Карелии, мастер спорта СССР, заслуженный тренер республики, ветеран труда, заслуженный работник физической культуры Карелии», — говорится в сообщении.



Более 30 лет Владимир Титов отдал своей спортивной карьере, успешно совмещал занятия спортивными играми с легкой атлетикой, играл в баскетбол, волейбол, гандбол.



С 1998 года он работал в педагогическом колледже, ранее — училище. Преподавал легкую атлетику и физическую культуру, был классным руководителем, членом методического совета.



«Коллеги отмечают интеллигентность, высокий профессионализм, выдержку, обаяние и тактичность педагога. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Владимира Федоровича», — говорится в некрологе.



Прощание состоится 25 октября, 12.00-13.00, по адресу в Петрозаводске: улица Вольная, 1.