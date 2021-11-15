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Скончался знаменитый режиссер Сергей Соловьев

Новости. Общество
18:58, 13 Декабря 2021
фото: © Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

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Режиссер трилогии «Асса» и других известных картин ушел из жизни на 78-м году жизни.

В Москве умер кинорежиссер Сергей Соловьев, сообщил источник «Интерфакса» в окружении кинематографиста.

Сергею Соловьеву было 77 лет. Он был сценаристом, кинорежиссером, продюсером и преподавателем во ВГИКе. Его режиссерский дебют состоялся с двумя новеллами по рассказам Чехова «От нечего делать» и «Предложение». В 1971 он выпустил свой первый полнометражный фильм «Егор Булычев и другие».

Известны его картины «Чужая Белая и Рябой», «Сто дней после детства», трилогия «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и «Дом под звездным небом», «Анна Каренина».

Соловьев был лауреатом премии Ленинского комсомола (1975), государственной премии СССР (1977), народным артистом России (1993).

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Комментарии

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zanoza
2021-12-13 20:30:46
Светлая память!
кир
2021-12-13 19:18:44
Неоднозначный человек. Странный и противоречивый. :)
Гость
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