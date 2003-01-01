Скончался звезда фильма «Три плюс два» Геннадий Нилов

Известный советский актер Геннадий Нилов скончался накануне своего 89-летия.
О смерти Геннадия Нилова рассказала телеведущая Ника Стрижак в своем телеграм-канале.
— В его послужном списке немало ролей, но всей стране он сразу полюбился красивым и строгим физиком из фильма «Три плюс два». Таким его и запомним. Красивым, скромным, достойным, — напомнила телеведущая.
Геннадий Нилов получил актерское образование в Ленинградском театральном институте. После окончания он поступил на «Ленфильм», где проработал 34 года до своего сокращения в 1993 году — тогда он решил закончить карьеру.
Среди фильмов с его участием — «Человек с будущим» Николая Розанцева, «Первый посетитель» Леонида Квинихидзе, «Свет в конце тоннеля» Алоиза Бренча, «Звезда пленительного счастья» Леонида Мотыля, «Я тебя никогда не забуду» Павла Кадочникова и другие.