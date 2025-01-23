Скорая, МЧС и ГАИ работают на месте жесткого ДТП в Петрозаводске

Появилось видео с места серьезной аварии в карельской столице.
Ролик опубликовали в сообществе .
Авария произошла в 20.06 сегодня, 23 января, на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманской — столкнулись два автомобиля.
Один из участников аварии поворачивал налево, а другой двигался прямо. На полной скорости автомобиль задел BMW, которую отбросило на ограждение. Транспортные средства получили серьезные механические повреждения. Информация о пострадавших устанавливается.
На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание