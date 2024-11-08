Скорая помощь попала в аварию на оживленном перекрестке в Петрозаводске

Аварию зафиксировала камера наблюдения компании «Ситилинк».

На пересечении проспекта Александра Невского и улицы Правды в Петрозаводске столкнулись легковушка и автомобиль скорой помощи.

Дорожная авария произошла сегодня, 9 ноября, в 09:37 и была зафиксирована камерой видеонаблюдения компании «Ситилинк». Ролик опубликован в сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Ранее сообщали, что легковушка после аварии превратилась в автохлам в центре Петрозаводска./