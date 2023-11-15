Скорая, пожарные, полиция работают на месте ДТП в центре Петрозаводска

Утром в четверг в центре карельской столицы произошла дорожная авария.
Фото аварии опубликовали в паблике «Авто Карелия | Петрозаводск | Новости».
ДТП произошло в четверг, 16 ноября, около 8.30 в карельской столице на перекрестке проспекта Ленина и улицы Куйбышева.
«Срочно. Скорая и авто на Куйбышева/Ленина!» — написали в сети.
Судя по фото, на месте аварии работают спецслужбы - бригада скорой медицинской помощи, спасатели, пожарные, дорожные полицейские. Карета скорой помощи перевернулась.
Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших выясняются.
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