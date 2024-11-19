«Скорбим», — на СВО погиб еще один уроженец севера Карелии

Погиб Владимир Сергеевич Бусько из Беломорского округа.

О гибели земляка сообщили в местные власти в официальном паблике Беломорского округа.

В ходе специальной военной операции при выполнении воинского долга погиб Владимир Сергеевич Бусько.



Прощание с Владимиром Сергеевичем состоится в траурном зале в четверг, 21 ноября, с 10.00 до 12.00.

Траурный митинг пройдет в 12.00.



«Искренние соболезнования родным и друзьям. Скорбим», — написали в официальном паблике.