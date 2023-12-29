«Скорбим. Вечная память герою», — житель Карелии погиб на спецоперации

В ходе СВО погиб петрозаводчанин Игорь Владимирович Федоров.

О гибели нашего земляка сообщила на своей странице в соцсети глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

Погиб в ходе специальной военной операци командир мотострелкового взвода Игорь Владимирович Федоров…

«Он жил рядом с нами. Петрозаводск и жители города разделяют боль и горечь утраты», — написала Инна Колыхматова.

Глава карельской столицы выразила глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и боевым товарищам Игоря Владимировича.



«Скорбим. Вечная память герою», — добавила она.