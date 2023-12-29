«Скорбим. Вечная память герою», — житель Карелии погиб на спецоперации

В ходе СВО погиб петрозаводчанин Игорь Владимирович Федоров.
О гибели нашего земляка сообщила на своей странице в соцсети глава Петрозаводска Инна Колыхматова.
Погиб в ходе специальной военной операци командир мотострелкового взвода Игорь Владимирович Федоров…
«Он жил рядом с нами. Петрозаводск и жители города разделяют боль и горечь утраты», — написала Инна Колыхматова.
Глава карельской столицы выразила глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и боевым товарищам Игоря Владимировича.
«Скорбим. Вечная память герою», — добавила она.
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