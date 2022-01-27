890x80
Реклама
Леонид Белуга: «Мы – простые люди» 10
Сегодня 09:00
Огромная очередь больных с признаками ОРВИ выстроилась на морозе у поликлиники в Петрозаводске (ВИДЕО) 19
Сегодня 12:34
«Было очень страшно»: в Петрозаводске неизвестные едва не покалечили девушку (ФОТО) 8
Сегодня 08:20

Скоро в Петрозаводске начнет работу первая экостанция для раздельного сбора отходов

Новости. Общество
14:03, 27 Января 2022
фото: © ООО «КЭО»

Новости партнеров

Сегодня одна из трех экостанций, приобретенных региональным оператором ООО «КЭО», прибыла в Петрозаводск.

Экостанция установлена на парковке у гипермаркета «Лента» в микрорайоне Кукковка по адресу проспект Комсомольский, 27. В настоящий момент она еще не открыта, необходимо произвести ряд подготовительных технических работ. Регоператор просит петрозаводчан немного подождать и пока не пользоваться окошками для приема отходов.

Об открытии экостанции  ООО «КЭО» сообщит дополнительно.

Региональный оператор ООО «КЭО» выражает благодарность и признательность руководству гипермаркета «Лента» за готовность безвозмездно предоставить место на своей территории для такого важного и социально значимого для всего города объекта.

Для вывоза собранных отходов из экостанции региональный оператор заключил договор с компанией ООО «ЮВИ ПТЗ». Компания на регулярной основе будет забирать раздельно собранные фракции вторсырья и отправлять их на мусороперерабатывающие предприятия в другой регион.

Две другие экостанции планируется установить у гипермаркета «Лента» на улице Ленинградской и у гипермаркета «Магнит Семейный» на улице Казарменской.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2022, 15:12
Сотрудники прокуратуры Петрозаводска «в шоке»: все руководство ведомства ушло в отставку
21.01.2022, 07:15
Сходив на выставку в Национальный музей Карелии, турист написал жалобу в прокуратуру
24.01.2022, 20:12
Больницы в Карелии приостанавливают плановую медпомощь из-за роста ковида
21.01.2022, 15:45
Власти Петрозаводска не знают, что за объект появится на месте снесенного магазина на набережной Онего
22.01.2022, 14:29
Увеличен размер выплат ветеранам труда и донорам в Карелии
21.01.2022, 01:23
В Карелии выявлено 34 случая заражения омикроном (СРОЧНО)

Аналитика

Сегодня 09:00
Обществоведение
Леонид Белуга: «Мы – простые люди» 10
Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга рассказал о становлении своего бизнеса от магазинчика в жилом доме до крупного холдинга «Лотос».
Советская мода на подиуме и в жизни 6
25.01.2022 14:29
Ирина Мирошник: «Окончательное решение я всегда сама принимала» 45
24.01.2022 19:25
Во всем виноваты Австралия с Китаем 17
24.01.2022 14:22
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
24.01.2022 13:37
Вся аналитика

Чтиво

21.01.2022 10:12
Личное мнение
Во славу Отечества? 19
Отсутствие прозрачности и гласности породило недоверие к организаторам литературного конкурса главы Карелии «Во славу Отечества» и его итогам, считает представитель Союза российских писателей Надежда Васильева.
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 9
20.01.2022 09:13
Сохранить Курган для всех горожан 33
18.01.2022 14:46
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»