Скоро в Петрозаводске начнет работу первая экостанция для раздельного сбора отходов

Сегодня одна из трех экостанций, приобретенных региональным оператором ООО «КЭО», прибыла в Петрозаводск.

Экостанция установлена на парковке у гипермаркета «Лента» в микрорайоне Кукковка по адресу проспект Комсомольский, 27. В настоящий момент она еще не открыта, необходимо произвести ряд подготовительных технических работ. Регоператор просит петрозаводчан немного подождать и пока не пользоваться окошками для приема отходов.

Об открытии экостанции ООО «КЭО» сообщит дополнительно.

Региональный оператор ООО «КЭО» выражает благодарность и признательность руководству гипермаркета «Лента» за готовность безвозмездно предоставить место на своей территории для такого важного и социально значимого для всего города объекта.

Для вывоза собранных отходов из экостанции региональный оператор заключил договор с компанией ООО «ЮВИ ПТЗ». Компания на регулярной основе будет забирать раздельно собранные фракции вторсырья и отправлять их на мусороперерабатывающие предприятия в другой регион.

Две другие экостанции планируется установить у гипермаркета «Лента» на улице Ленинградской и у гипермаркета «Магнит Семейный» на улице Казарменской.