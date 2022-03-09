Скоропостижно скончался молодой сотрудник МВД Карелии

На 39-ом году жизни скончался заместитель начальника Управления ЭБиПК МВД Карели, майор полиции Андрей Викторович Подольский.

Как сообщается в паблике ведомства, 7 марта на 39-ом году жизни скончался майор полиции Андрей Викторович Подольский, заместитель начальника Управления ЭБиПК МВД по Республике Карелия.

Совет ветеранов Управления МВД России по Петрозаводску выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Викторовича.

Прощание с Андреем Викторовичем Подольским состоится 11 марта с 8 до 9 часов в траурном зале №1, ул. Вольная, 4, г. Петрозаводск.

В связи эпидемиологической ситуацией вход в траурный зал в медицинских масках.