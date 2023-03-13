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Стало известно, что в конце прошлого года ушел из жизни экс-гендиректор «Кареллеспрома» Андрей Бенин

Новости. Общество
06:40, 14 Марта 2023
фото: Столица на Онего

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В конце прошлого года в Санкт-Петербурге на беговой дорожке спортзала умер экс-гендиректор холдинговой компании «Кареллеспром», депутат Госдумы IV созыва, 62-летний Андрей Бенин.

Этот факт журналисту «Столицы на Онего» подтвердил близкий друг Бенина – бывший губернатор Карелии Андрей Нелидов, который когда-то и пригласил его на работу к нам в республику.

«Андрей Александрович Бенин хотел сбросить вес, постоянно занимался спортом, - сообщил Андрей Нелидов. – Он скоропостижно скончался на беговой дорожке в спортзале. Приехавшая по вызову «скорая» только констатировала его смерть. Я до сих пор не могу прийти в себя после случившегося, и мне будет очень не хватать хорошего друга Андрея Александровича».

По информации Андрея Нелидова, Андрей Бенин скончался в конце прошлого года, похоронили его на Смоленском кладбище на Васильевском острове в его родном Санкт-Петербурге. На траурном мероприятии, отметил Нелидов, присутствовало очень много людей. В их числе – и некоторые жители Карелии, включая исполнительного директора ДОК «Калевала» Валерия Пучкова.

Напомним, что 7 мая 2015 года судья Пудожского районного суда Владимир Свидунович за вымогательство взятки в особо крупном размере (2 миллиона рублей), сопряженном с вымогательством, приговорил экс-главу района Сергея Титкова и бывшего гендиректора «Кареллеспрома», доктора технических наук Андрея Бенина соответственно к 8,5 и 5 годам колонии строгого режима. Суд также назначил им штраф – по 140 миллионов рублей каждому – в 70-кратном размере взятки.

При этом в июле того же года Верховный суд Карелии смягчил приговор Бенину и Титкову. Бенину наказание в виде реального лишения свободы сроком на 5 лет заменили на условное. Титкову срок лишения свободы был снижен до 6 лет. Также был уменьшен и назначенный им обоим штраф: Титкову – до 10 миллионов рублей, Бенину – до 5 миллионов.

Ранее мы рассказывали, что Бенина и Титкова, что называется, «лес попутал». Тогда Петрозаводская фирма «Камень-град», руководитель которой проживает в Санкт-Петербурге, получила в пудожском районе лес для разработки. Однако приступить к ней она никак не могла. Поскольку «Кареллеспром», пользуясь несовершенством действующего законодательства, в районе карьера «не торопился» вырубать лес, изобретая все новые «причины». Руководитель фирмы догадался, чего хотят от него карельские чиновники и бизнесмены, и о чем вскоре стало известно правоохранительным органам.

Интересно, что вначале карелы «попросили» у питерского коммерсанта гораздо большую сумму, но впоследствии ее уменьшили. Взятку фигуранты брали частями, а задержали их на 500-х тысячах рублей, полученных ими в Пудоже.

 

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