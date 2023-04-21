Скорость довела мотоциклиста до приезда реанимации в Петрозаводске

В пятницу, 16 июня, в Пятом поселке Петрозаводска произошло ДТП с участием мотоциклиста.

В эту пятницу, 16 числа, на улице Профсоюзов в Петрозаводске с мотоцикла упал мужчина. На место ДТП выезжала реанимация.



Как нам сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы, мотоциклист получил травмы, характер которых, равно как и обстоятельства инцидента, уточняются.