Реклама
Прислать новость
Изменилась схема движения в одном из районов Петрозаводска 1
13.07.2021 16:17
В Кремле не исключают принятия в России «безальтернативных мер» по вакцинации от ковида 2
13.07.2021 20:30
Россиян предупредили о «тепловом стрессе» в ближайшие дни 1
13.07.2021 16:30
За сутки в Карелии утонули трое мужчин 3
Сегодня 09:17

Скоростной интернет появился в популярных местах отдыха

Новости. Общество
14:41, 14 Июля 2021
фото: Новости партнеров

МТС продолжает развивать связь в популярных местах отдыха Карелии.

Новое покрытие сети 4G и увеличение емкости сети позволили сделать цифровые сервисы еще доступнее для туристов, предпочитающих отдых среди чистых карельских озер и погружение в традиционную культуру.

Скоростной 4G интернет МТС стал впервые доступен отдыхающим в населенных пунктах Лососинное, Верховье, Косалма, Шокша, Каскесручей, Вешкелица, Спасская Губа, где расположены многочисленные туристические базы и гостевые дома. Покрытие сети 4G также появилось в удаленных деревнях и поселках Калевальского (п. Боровой и Новое Юшкозеро), Кемского (Кузема), Беломорского (п. Сумский посад)  и Муезерского районов (п. Тикша).

А чтобы жители могли пользоваться мобильным интернетом на комфортной скорости даже при пиковых нагрузках, были проведены работы по расширению емкости сети LTE в поселках Лучевой, Заозерье и Новая Вилга.

«Даже выбираясь на отдых, мы сегодня берем с собой гаджеты, чтобы выложить сторис, слушать любимую музыку, следить за ходом матча или даже посмотреть кино под звездным небом. Несколько лет назад мы первыми „проапдейтили“ сеть в популярных туристических местах, таких как горный парк Рускеала, музей-заповедник „Кижи“, водопад „Кивач“, остров Валаам. Но турист становится избирательным и больше не готов ограничиваться самыми известными достопримечательностями. Жители и гости региона отправляются отдохнуть в этнические деревни, к берегам красивых озер или на тропинки сосновых боров. Понимая это, что мы развиваем сеть, чтобы люди чувствовали себя комфортно, где бы они не находились», — отметил директор МТС в Карелии Александр Кочкин.

фото © pixabay.com

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
12.07.2021, 15:46
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
10.07.2021, 18:02
На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ)
07.07.2021, 06:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
10.07.2021, 21:40
Девушки начали рассказывать об увеличении груди после вакцинации

Аналитика

13.07.2021 12:15
Обществоведение
Жить и работать на малой родине
В советские времена в районах Карелии была активная социальная жизнь и работа, а сейчас людям неуютно на «угасающей» родине.   
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 18
13.07.2021 09:40
«Никто их никуда не сливал» 10
07.07.2021 16:55
Время Сенькина и Сепсякова 9
07.07.2021 13:55
Российские дачники оживили трафик на границе с Финляндией 1
06.07.2021 13:47
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 2
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»