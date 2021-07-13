Скоростной интернет появился в популярных местах отдыха

МТС продолжает развивать связь в популярных местах отдыха Карелии.

Новое покрытие сети 4G и увеличение емкости сети позволили сделать цифровые сервисы еще доступнее для туристов, предпочитающих отдых среди чистых карельских озер и погружение в традиционную культуру.

Скоростной 4G интернет МТС стал впервые доступен отдыхающим в населенных пунктах Лососинное, Верховье, Косалма, Шокша, Каскесручей, Вешкелица, Спасская Губа, где расположены многочисленные туристические базы и гостевые дома. Покрытие сети 4G также появилось в удаленных деревнях и поселках Калевальского (п. Боровой и Новое Юшкозеро), Кемского (Кузема), Беломорского (п. Сумский посад) и Муезерского районов (п. Тикша).

А чтобы жители могли пользоваться мобильным интернетом на комфортной скорости даже при пиковых нагрузках, были проведены работы по расширению емкости сети LTE в поселках Лучевой, Заозерье и Новая Вилга.

«Даже выбираясь на отдых, мы сегодня берем с собой гаджеты, чтобы выложить сторис, слушать любимую музыку, следить за ходом матча или даже посмотреть кино под звездным небом. Несколько лет назад мы первыми „проапдейтили“ сеть в популярных туристических местах, таких как горный парк Рускеала, музей-заповедник „Кижи“, водопад „Кивач“, остров Валаам. Но турист становится избирательным и больше не готов ограничиваться самыми известными достопримечательностями. Жители и гости региона отправляются отдохнуть в этнические деревни, к берегам красивых озер или на тропинки сосновых боров. Понимая это, что мы развиваем сеть, чтобы люди чувствовали себя комфортно, где бы они не находились», — отметил директор МТС в Карелии Александр Кочкин.

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