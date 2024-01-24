Скот в Прионежье заразился крайне опасной для человека болезнью

В одном из хозяйств Прионежского района выявлен бруцеллез крупного рогатого скота.

Распоряжением министерства сельского и рыбного хозяйства республики в прионежском хозяйстве установлен карантин по бруцеллезу. Специалисты государственной ветеринарной службы проводят необходимые мероприятия по ликвидации очага заболевания.



Бруцеллез – хронически протекающее инфекционное заболевание животных и человека.



Наиболее широко заболевание распространено среди овец, коз, крупного рогатого скота и свиней, являющихся основными резервуарами инфекции.



Возбудитель - бактерия группы Brucella. Бруцеллы малоустойчивы к высокой температуре - при кипячении погибают моментально. Длительно сохраняются в пищевых продуктах. Обладают большой устойчивостью к воздействиям низких температур.



Источник возбудителя - больные животные. Заражение человека, в частности, происходит при забое и обработке туш, при употреблении в пищу мяса, подвергнувшегося недостаточной термической обработке, некипяченого молока или молочных продуктов из сырого молока (творог, сыр и т.д.).



При заболевании бруцеллезом у человека наблюдается повышение температуры тела до 39-40⁰С в течение 7-10 дней и более. Лихорадка сопровождается ознобом, потливостью и общими симптомами интоксикации.



В последующем появляются симптомы поражения опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной и других систем организма.