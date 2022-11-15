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«Скребет ножками по крыльям»: в Минприроды рассказали о защите редкой в Карелии бабочки

Новости. Общество
16:00, 10 Декабря 2022
фото: Минприроды Карелии/ВК

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В паблике Минприроды Карелии продолжают рассказывать о редких в республике животных, птицах и насекомых.

В паблике министерства природных ресурсов и экологии республики опубликовали историю о том, как защищается от хищников редкая бабочка Аполлон. 

«При виде врага бабочка использует секретный прием - она валится на спину, раскрывает крылья, показывая свои красные пятна, и скребет ножками по нижней стороне крыльев, производя шипящий звук. У противника нет шансов на победу!» - говорится в сообщении паблика. 

Отметим, Аполлон занесен в Красную книгу России, Украины, Белоруссии, Германии, Швеции, Норвегии, Финляндии, а также местные Красные книги — Тамбовской, Московской, Смоленской и других областей, Чувашии, Мордовии и других регионов. 

Напомним, ранее в сообществе Минприроды Карелии в соцсети публиковали сообщения о самой редкой синице и о ладожской кольчатой нерпе

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