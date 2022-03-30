Скрывавшийся от уплаты алиментов житель Карелии был пойман и наказан

Петрозаводчанину пришлось отработать 20 обязательных часов из-за долга по алиментам в 150 тысяч рублей, сообщили в УССФП Карелии.

В отделении судебных приставов возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов с должника. Согласно решению суда, должник обязан выплачивать алименты в размере ¼ части от всех видов дохода на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка.

Должник длительное время алименты не выплачивал, в связи с чем накопилась задолженность более 150 тысяч рублей. От явки на прием к судебному приставу-исполнителю мужчина уклонялся, по месту регистрации не проживал, место постоянного жительства в Петрозаводске скрыл от должностного лица.

В ходе розыскных мероприятий должник был установлен и препровожден в отделение судебных приставов, где в отношении его составили протокол об административном правонарушении. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание сроком на 20 часов обязательных работ.

После привлечения к административной ответственности должник осознал опасность в дальнейшем быть привлеченным к уголовной ответственности и оплатил задолженность по алиментам в полном объеме. Теперь ежемесячные выплаты в счет алиментов на несовершеннолетнего ребенка производятся добровольно и регулярно.