Скрывшуюся от суда молодую девушку разыскивают в Петрозаводске

Петрозаводчанку обвиняют в совершении преступления, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают Марию Петровну А., 2001 года рождении. Девушка, обвиняемая в совершении имущественного преступления, скрылась от суда.
Приметы: на вид 23 года – 25 лет, среднего телосложения, рост 165-170 см.
Полиция просит всех, кто знает, где находится разыскиваемая, сообщать информацию по номерам телефонов 8-911-402-49-26, 8-921-455-28-85 или 8-814-2-739180.
Конфиденциальность гарантируется.
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