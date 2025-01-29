Скрывшуюся от суда молодую девушку разыскивают в Петрозаводске

Петрозаводчанку обвиняют в совершении преступления, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают Марию Петровну А., 2001 года рождении. Девушка, обвиняемая в совершении имущественного преступления, скрылась от суда.

Приметы: на вид 23 года – 25 лет, среднего телосложения, рост 165-170 см.

Полиция просит всех, кто знает, где находится разыскиваемая, сообщать информацию по номерам телефонов 8-911-402-49-26, 8-921-455-28-85 или 8-814-2-739180.

Конфиденциальность гарантируется.