В Петрозаводске установят бюст генералу Валериану Фролову

Скульптор Виталий Шанов завершил работу над бюстом командующему Карельским фронтом.

Виталий Шанов завершил работу над бюстом командующему Карельским фронтом. Сейчас его готовят к транспортировке в Карелию.

— В ближайшее время его установят на пересечении улиц Ровио и Фролова, как и просили горожане. Позже благоустроим рядом небольшой сквер, — написал на своей странице в ВК глава Карелии Артур Парфенчиков.

С предложением установить памятник командующему карельским фронтом к губернатору обратился совет ветеранов. «В своем обращении ветераны справедливо указывают на то, что генерал-полковник Валериан Александрович Фролов был выдающимся военачальником, который, по сути, отстоял север, не допустил прорыва немцев к стратегически важному порту Мурманска, к Кировской дороге и Беломорску, через которые шла помощь фронту», — отметил руководитель региона. Gредложение ветеранов поддержало Российское военно-историческое общество, которое выделиkj средства на установку памятника.

С сентября 1941 по февраль 1944 года Валериан Фролов - командующий Карельским фронтом. Войска фронта удерживали оборону на гигантском рубеже свыше 1200 километров от Баренцева моря через Ухту и Повенец на Онежском озере по реке Свирь до Ладожского озера. В феврале 1944 года командующим фронтом был назначен генерал армии К. А. Мерецков, а В. А. Фролов оставлен его заместителем. В этом году участвовал в Свирско-Петрозаводской операции, преследовании противника на кандалакшском и кестеньгском направлениях, в Петсамо-Киркенесской операции. В результате на северо-западе СССР была восстановлена государственная граница, Финляндия выведена из войны. В конце 1944 года фронт был расформирован. Валериана Фролова перевели на работу в тылу.

Добавим, что Виталий Шанов работает в жанре монументальной скульптуры академического стиля. Его скульптуры находятся в Государственном музее им. Дарвина, Музее Московского Зоопарка, частных коллекциях России, Германии, Австрии, Бельгии, Франции. Он работал над вратами главного храма ВС РФ и барельефами, на которых отображены все наиболее значимые битвы Великой Отечественной войны. Является автором памятника «Подвигу врачей и медсестер в годы Великой Отечественной войны» в Туле.

Он также автор памятника первой российской паровой машине. Скульптура отлита из чугуна, а перед ней стоят бронзовые механик и инженер — собирательные образы.

Ранее в Петрозаводске открыли памятник поэтессе Ирине Федосовой.