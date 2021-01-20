Мастера из России и Сербии создадут 30 скульптур из снега и льда в Петрозаводске

Жюри отобрало 30 работ для XX Международного конкурса снежных и ледовых скульптур, который пройдет в столице Карелии со 2 февраля по 6 февраля.

В минувшую среду в Городском доме культуры состоялось заседание жюри конкурса снежных и ледовых скульптур в рамках Международного фестиваля "Гиперборея – 2021". Были выбраны лучшие эскизы, на основе которых командами мастеров будет создан зимний вернисаж на Онежской набережной, сообщили в администрации Петрозаводска.

Участниками конкурса стали творческие команды из Петрозаводска, Кондопоги, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Мурманска, Рязани, Московской, Ленинградской, Вологодской областей, Башкирии, Белграда и др.

В мэрии напомнили, что фестиваль в этом году – юбилейный, двадцатый по счету. Мастера начнут свою работу со 2 февраля, а 6 февраля – заключительный день фестиваля – пройдет в формате большого зимнего променада с различными программами, презентациями, выставками, ярмаркой, спортивными и развлекательными активностями. Территория праздника будет подсвечена фонариками, гирляндами, световыми декорациями, фигурами, консолями, что позволит зрителям окунуться в сказку и провести прекрасный зимний день и вечер в волшебной стране Гиперборее.

Ранее сообщалось, в рамках "Гипербореи" 6 февраля в карельской столице состоится открытая выставка самоваров.