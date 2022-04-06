Скульптура «Шурик и Лида» в Приладожье Карелии после реставрации простояла менее года

Обновленный в 2021 году памятник героям культовой комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» в Лахденпохье вновь отправлена на реставрацию.

Радовавшие всех жителей и гостей Лахденпохья «Шурик и Лида» покинули свое привычное место на Лиственной аллее и отправились на реставрацию. Причиной послужила некачественная краска скульптуры, которая оказалась восприимчивой к низким температурам, сообщается в официальном паблике администрации Лахденпохского района.

«В рамках гарантийных обязательств подрядчик обязуется исправить дефекты и выполнить ремонт фигуры атмосферостойкой краской во избежание повторного шелушения после зимы. Обновлённые „Шурик и Лида“ вернутся к нам в ближайшее время», — пишут в паблике.

В прошлом году скульптура уже была на реставрации после того, как е повредили вандалы. Памятник вернулся на аллею в августе 2021 года.