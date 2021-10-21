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Скульптуру кошки с «женской грудью» демонтировали из-за жалоб людей

Новости. Общество
22:00, 21 Октября 2021
фото: ЧС | Курган/ВКонтакте

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Скульптуру кошки с «женской грудью» у вокзала в Кургане демонтировали после жалоб жителей.

Скульптуру «Кошка на чемоданах», установленную на территории привокзальной площади в Кургане, демонтировали после жалоб жителей, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

В соцсети «ВКонтакте» на странице, посвященной Кургану, разместили фото скульптуры, установленной на привокзальной площади — фигура кошки, сидящей на чемоданах. Кошка оказалась с «человеческой грудью» и мордой, «как у жабы», пользователи в комментариях сравнили ее с «древнеегипетской богиней любви». Также пользователи спрашивают о том, где же «настоящие животные».

«Фотозона „Кошка на чемоданах“ была передана вокзалу Кургана местным художником-скульптором. Учитывая мнение жителей города, 20 октября было принято решение о ее демонтаже», — сказала собеседница агентства.

Скульптура простояла в итоге всего несколько дней, добавила она.

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