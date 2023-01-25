Скульптуру с петроглифами Карелии создали на «Гиперборее» (ФОТО)

В этом году впервые в рамках международного конкурса в номинации «Ледовая скульптура» создали два десятка работ.

На «Гиперборее-2023» создали ледовую фотозону «Петроглифы Белого моря и Онежского озера». Работы выполнили в рамках проекта «Петроглифы – достояние Карелии».



Об этом говорится в сообщении паблика «АНО «Центр Событий».







Больше фото скульптур праздника - здесь.



Напомним, темой международного фестиваля снежных и ледовых скульптур «Гипербореи» в этом году стала строка из поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Там русский дух, там Русью пахнет…»



Сказания, былины, легенды русского народа будут отражены не только в творчестве снежных и ледовых мастеров, но и пройдут сквозной нитью по всем программам и площадкам праздника.



Впервые в рамках международного конкурса в номинации «Ледовая скульптура», будет создано 20 работ. 10 школьных команд посоревнуются в номинации «Малый снежный куб». Учреждены гран-при конкурса и четыре призовых места.