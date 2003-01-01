Реклама на сайте
Кинотетрис
«Терминатор 2: Судный день»: кинолегенда оставляет человечеству считанные годы, но даёт надежду
15 августа, 16:25 Статьи
Кинотетрис
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
Тема недели
Фабрика Скандия: как карельская мебель вышла на цифровой уровень
08 августа, 13:08 Статьи
Новости

Скважину для тушения свалки в Кондопоге только начали согласовывать

17:50

Тепло уходит. Прогноз погоды в Карелии на 20 августа

17:25

На острове Кижи прошли торжества в честь праздника Преображение Господне

16:40

Названа дата открытия Лобановского моста в Петрозаводске

16:15

В Петрозаводске начали ремонтировать единственную дорогу до микрорайона Усадьба

16:00

В поселке Кестеньга на севере Карелии открыли новое почтовое отделение

15:40

Молодая петрозаводчанка лишилась более полумиллиона рублей после звонков мошенников

15:20

Педагоги из Карелии примут участие в Форуме классных руководителей

15:00

В городе Сортавала запущен начальный этап строительства нового детского сада

14:40

Поселок Матросы с размахом отпраздновал 200-летний юбилей

14:30

Женщина погибла в ДТП в Муезерском районе

14:10

В Суоярви на маршруте «Петрозаводск – Суоярви» появилась новая остановка

13:40

«Разговоры о важном» начнут проводить в детских садах с осени

13:10

Билайн демонстрирует уверенный рост и сильные финансовые показатели

12:59

В Прионежском районе мужчина ударил ножом своего приятеля из-за ревности

12:50

«Никто не верил в чудо»: в Карелии врачи спасли пациента с тяжелыми травмами головы

12:30

Некоторым бюджетникам повысят зарплаты

12:10

Пьяный житель Муезерского района украл у своего приятеля банковскую карту

11:50

Стены спортивной школы в Олонце украсили муралом

11:30

На дорогах Карелии пройдут массовые проверки водителей

11:00

В карельском Заонежье снимают реалити-шоу «Цивилизация»

10:15

В Петрозаводске задержали молодого наркоторговца

09:50

Открыто раннее бронирование квартир в еще одном доме в «Talojarvi. Город у воды»

09:25

Число погибших при взрыве на заводе под Рязанью выросло до 25 человек

09:20

В Карелии собирают деньги на лечение укушенного энцефалитным клещом мальчика

09:00

В Карелии несмотря на отсутствие лесных пожаров сохранен противопожарный режим

08:00

В Кеми закрылись все магазины «Олонии»

07:40

Совхозы Карелии увеличили заготовку кормов

07:20

В Медвежьегорске горел грузовой автомобиль

07:00

Клещи в Карелии за неделю покусали 35 человек

06:40

Минпросвещения опубликовало календарь школьных каникул на 2025-2026 учебный год

00:17

Финляндия за два года выдала только три разрешения для пересечения границы

20:45

Тело 32-летнего мужчины со шрамами нашли в Неве, а не в Карелии

20:00

Небольшой дождь: прогноз погоды на 19 августа

18:30

С 1 сентября пособие по беременности для карельских студенток вырастет до прожиточного минимума

18:00

В Питкярантском районе пенсионерка пострадала в аварии с мотоциклом

17:10

Для тушения свалки в Кондопоге будут перекапывать весь мусорный полигон

17:00

Подопечный фонда «Защитники Отечества» в Карелии получил современное устройство для незрячих

16:40

В аварии в Прионежском районе пострадали четыре человека

16:10

В Олонце мужчина украл и продал велосипед местного жителя

15:40

Жалобы на детскую площадку в Петрозаводске дошли до Бастрыкина

15:10

«Бог не любит боязливых»: как две приемные дочки изменили мир семейной пары из Петрозаводска

14:50

Россельхознадзор установил, что свалка мертвой форели в карельском Приладожье загрязняла почву

14:30

Карелия опустилась на 40 место в рейтинге регионов с высокими зарплатами

14:15

Пенсионерка из Медвежьегорского района потеряла 45 тысяч рублей из-за мошенников

14:00

В Карелии потушили все лесные пожары

13:40

Полиция пресекла два водных нарушения на Ладожском озере

13:20

Группа подростков устроила драку в центре Петрозаводска

13:00

Петрозаводчанка по совету афериста перевела 400 тысяч рублей в Центральную Азию

12:30

В Петрозаводске в аварии пострадали два человека

12:10

При взрыве на заводе в Рязанской области погибло по меньшей мере 20 человек

11:50

Музейный комплекс «Саур-Могила» на 50 рублях: Банк России представил новую памятную монету

11:25

«Единая Россия» выявит передовой опыт работы с населением через конкурс «Народный депутат»

11:20

В городе Сортавала новые дома строят в историческом стиле

11:15

На трассе в Карелии легковой автомобиль сбил женщину и вылетел в кювет

11:05

Петрозаводчанка поверила мошенникам и потеряла 40 тысяч рублей

10:50

В Карелии ищут мужчину, пропавшего при странных обстоятельствах

10:30

Жителей Лахденпохья приглашают на легкоатлетическую эстафету

10:14

В Олонецком районе продавец обокрал пенсионера и купил на вырученные деньги наушники

09:50

В Карелии горели две бани

09:25

В России изменятся правила посадки на поезда дальнего следования

09:00

В Карелии два ребенка заразились боррелиозом после укусов клещей

08:30

Въезд в центр Санкт-Петербурга предложили сделать платным

08:00

Магнитная буря ожидается на Земле во вторник

07:40

Медвежьи шалости зафиксировала фотоловушка на границе Карелии

07:20

С погибшим на СВО бойцом простились в Олонецком районе Карелии

07:00

В Петрозаводск доставили Пояс Пресвятой Богородицы

06:40

Врач предостерегла от употребления кофе с определенными десертами

00:10
Скважину для тушения свалки в Кондопоге только начали согласовывать
Сегодня 17:50 Происшествия
Поделиться

Глава Кондопожского района рассказал, что сейчас происходит на горящей свалке.

Рядом с Кондопогой продолжает гореть полигон с отходами. Периодически под задымление попадает Кондопога и поселок Березовка. Дым также в зависимости от ветра попадает на федеральную трассу «Кола». Одна из проблем — доставка воды для тушения. Чтобы решить ее принято решение пробурить скважину прямо в районе свалки.

О том, как идет процесс со скважиной, ссылаясь на директора Кондопожского ММП ЖКХ Павла Гармаша, рассказал глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин. По его словам, 18 августа специалистами была направлена заявка на согласование процедуры бурения скважины на территории полигона. В настоящее время идет подбор подрядчика. Предполагаемая глубина скважины — около 100 метров, диаметр обсадной трубы — 159 мм, диаметр ствола в скальной породе — 133 мм. Бурение начнется после оформления необходимого пакета документов. То есть пока решаются вопросы с документами, а свалка продолжает гореть.

Также по итогам 18 августа на полигон ТБО было доставлено более 3700 тонн сыпучих материалов (песок, пульпа) для засыпки очагов горения и тления.
Дмитрий Зацепин также рассказал, что в адрес Оперативного штаба поступили протоколы испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» по пробам воздуха в нескольких точках Кондопоги и поселка Березовка. По результатам исследований превышений предельно допустимых норм загрязнения воздуха не выявлено, заверяет глава.

Между тем, как сообщают наши читатели из поселка Березовка, задымление очень серьезное и о комфортном нахождении в поселке говорить не приходится. По состоянию на 19 августа к ликвидации происшествия привлечены 20 человек и 16 единиц техники.

 

Обсудить (0) в ленту
В Петрозаводске запускают новый автобусный маршрут
Скважину для тушения свалки в Кондопоге только начали согласовывать
17:50 Происшествия
Тепло уходит. Прогноз погоды в Карелии на 20 августа
17:25 Погода
На острове Кижи прошли торжества в честь праздника Преображение Господне
16:40 Политика
Названа дата открытия Лобановского моста в Петрозаводске
16:15 Благоустройство
В Петрозаводске начали ремонтировать единственную дорогу до микрорайона Усадьба
16:00 Общество
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение