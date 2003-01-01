Скважину для тушения свалки в Кондопоге только начали согласовывать

Глава Кондопожского района рассказал, что сейчас происходит на горящей свалке.

Рядом с Кондопогой продолжает гореть полигон с отходами. Периодически под задымление попадает Кондопога и поселок Березовка. Дым также в зависимости от ветра попадает на федеральную трассу «Кола». Одна из проблем — доставка воды для тушения. Чтобы решить ее принято решение пробурить скважину прямо в районе свалки.

О том, как идет процесс со скважиной, ссылаясь на директора Кондопожского ММП ЖКХ Павла Гармаша, рассказал глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин. По его словам, 18 августа специалистами была направлена заявка на согласование процедуры бурения скважины на территории полигона. В настоящее время идет подбор подрядчика. Предполагаемая глубина скважины — около 100 метров, диаметр обсадной трубы — 159 мм, диаметр ствола в скальной породе — 133 мм. Бурение начнется после оформления необходимого пакета документов. То есть пока решаются вопросы с документами, а свалка продолжает гореть.

Также по итогам 18 августа на полигон ТБО было доставлено более 3700 тонн сыпучих материалов (песок, пульпа) для засыпки очагов горения и тления.

Дмитрий Зацепин также рассказал, что в адрес Оперативного штаба поступили протоколы испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» по пробам воздуха в нескольких точках Кондопоги и поселка Березовка. По результатам исследований превышений предельно допустимых норм загрязнения воздуха не выявлено, заверяет глава.

Между тем, как сообщают наши читатели из поселка Березовка, задымление очень серьезное и о комфортном нахождении в поселке говорить не приходится. По состоянию на 19 августа к ликвидации происшествия привлечены 20 человек и 16 единиц техники.