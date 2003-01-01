Сквер и дорога к школе спасены: в Петрозаводске вовремя починили ливневку

Депутат Петросовета Карелии Александр Ершов рассказал о своевременном ремонте ливневой канализации возле школы на Ключевой.

В Петрозаводске оперативно и качественно починили ливневую канализацию на участке рядом со сквером имени Анны Савостьяновны Рогозкиной и школой № 3 в районе Ключевая. Об этом рассказал депутат Петросовета Александр Ершов.

По словам депутата, проблема возникла весной — там образовалась огромная лужа. Жители близлежащих домов обратились к народному избраннику с просьбой решить проблему. Жалко было и сквер, благоустроенный по программе «Поддержка местных инициатив». Кроме того, обеспокоенность вызвала ситуация и у директора школы № 3 Ольги Мурзиной.

— У нас заканчивается большой ремонт, в День Знаний праздник будет. А если нашим детям придется 1 сентября огромную лужу форсировать? Александр, надо что-то делать! , — обратилась к депутату директор школы.

По словам депутата, он сообщил о проблеме в мэрию Петрозаводска, и тут неоценимую помощь оказал первый заместитель главы города Михаил Ершов.

— Михаил Валерьевич взял ситуацию «на карандаш» и получилась очень даже работоспособная вещь: двойной контроль. Депутатский и со стороны петрозаводской исполнительной власти, — отметил народный избранник.

Для ремонта ливневки быстро нашли необходимые деньги, материалы, производителей работ.

— Сложность была в глубине залегания трубопровода и несоответствия фактического расположения ливнёвки относительно схемы, — рассказал Михаил Ершов.

Тем не менее, работы были сделаны вовремя. По словам местных жителей, дожди последних дней устроили канализации проверку, и она эту проверку выдержала. 1 сентября праздник ученикам третьей школы ничто не омрачило. До конца месяца будет благоустроено место проведения ремонта.

— Сквер и дорога к школе спасены, — написал депутат. — От своего имени, и от имени жителей Ключевой благодарю Михаила Ершова и компанию ООО «МЭК Рубин», которая здорово помогла.