Сквер Кукковский Петух в Петрозаводске освободят «от осенней печали»

На улице Ровио в столице Карели пройдёт городской субботник.
24 октября в 14:00 в сквере Кукковский Петух на улице Ровио в Петрозаводске состоится общегородской субботник, сообщили в Петросовете.
— Давайте вместе освободим его от осенней печали, опавшей листвы и подарим свежесть! — написал депутат Андрей Ушаков на своей странице ВКонтакте.
Участие в мероприятии смогут принять все заинтересованные жители микрорайона. Организаторы обеспечат горожан необходимым интвентарём.
Напомним, в эту субботу, 25 октября, петрозаводчан приглашают привести в порядок лыжную трассы «Фонтаны» — участников встречи накормят пиццей и угостят чаем, а также предоставят инструменты с перчатками.