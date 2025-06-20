Сквер в Лахденпохье украсили топиарии, парковые диваны и новые фонари

Общественную территорию в приладожском городе благоустраивают по федеральному проекту.

В Лахденпохье подходит к завершению первый этап благоустройства городского сквера Памяти. В 2024-м эта общественная территория победила в онлайн-голосовании, которое проводилось по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Этим летом в сквере проводят работы по благоустройству. Здесь установили топиарии — декоративные фигуры животных, построили новую сцену, поставили современные скамейки и урны, отсыпали пешеходные дорожки.

- Наш сквер с каждым днем становится все более красивым и уютным. Остались последние штрихи, и можно будет наслаждаться обновленным пространством. В темное время суток в сквере зажигаются светодиодные фонари. Появились деревянные парковые диваны, отдыхать на которых очень удобно. Надеемся, что жители по достоинству оценят произошедшие в сквере преобразования и будут бережно относиться к городскому имуществу, не допуская его порчи и вандализма, — отметила заместитель директора Комитета имущественных отношений и ЖКХ Юлия Анисимова.

Старые скамейки по просьбам жителей перенесли в сквер Калевала. В ближайшее время их отремонтируют и покрасят.

Напомним, что в этом году сквер Памяти вновь стал победителем в онлайн-голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды». В 2026-м при федеральной поддержке здесь в рамках второго этапа благоустройства обновят фонтан. Сооружение оснастят световым оборудованием.