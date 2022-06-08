Слабовидящие спортсмены из Карелии покорили высшую точку республики

Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья из клуба «Масштаб Плюс» покорили самую высокую гору в Карелии и посетили знаковые памятники природы.

Как сообщили в паблике «Спорт – норма жизни Карелия», спортсмены во главе с Андреем Гостевым и Сергеем Шараповым покорили гору Нуорунен, посетили национальный парк Паанаярви и другие памятники природы. В общей сложности за четыре дня было пройдено около ста километров.

В экспедиции участникам помог тактильный макет горы Нуорунен, а также рельефная карта, которая дает полное пространственное представление о структуре парка, расположении достопримечательностей, рек и озер, сообщили в паблике.

Экспедиция состоялась благодаря программе «Северо-Западный Венец России», включающей восхождения на высшие точки Северо-Запада.