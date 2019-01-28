Слабунова митинговала в Новгородской области

Карельский парламентарий потребовала отставки главы региона.

Депутат парламента Карелии и председатель российской партии "Яблоко" Эмилия Слабунова в минувшую субботу участвовала в митинге против оптимизации системы здравоохранения Новгородской области. Акция проходила в небольшом поселке Шимске, жители которого в январе перекрыли федеральную автотрассу в знак протеста против закрытия круглосуточного стационара в местной больнице.

"На митинге, организованном партией "Яблоко", мы поддержали требование жителей района сохранить круглосуточный стационар, укрепить скорую помощь, прекратить оптимизацию в области, - написала Слабунова на своей странице в социальной сети Facebook. - Это лишь одна из иллюстраций происходящего наступления на жизнь и здоровье граждан России".

Кроме того, как сообщила лидер партии "Яблоко", участники митинга потребовали отставки областного министра здравоохранения Антонины Саволюк и губернатора региона Андрея Никитина.

По мнению местных наблюдателей, митинг в Шимске стал частью кампании партии "Яблоко" по выдвижению своего кандидата на выборах депутата Госдумы, которые должны пройти в Новгородской области в сентябре нынешнего года. Как заявила Эмилия Слабунова "Столице на Онего", партия "Яблоко", действительно, рассматривает вопрос об участии в этих выборах, но сама депутат карельского парламента выдвигать свою кандидатуру не планирует.