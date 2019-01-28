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Новости. Политика
13:03, 28 Января 2019
фото: www.facebook.com/EmiliaSlabunova

Слабунова митинговала в Новгородской области

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Карельский парламентарий потребовала отставки главы региона.

Депутат парламента Карелии и председатель российской партии "Яблоко" Эмилия Слабунова в минувшую субботу участвовала в митинге против оптимизации системы здравоохранения Новгородской области. Акция проходила в небольшом поселке Шимске, жители которого в январе перекрыли федеральную автотрассу в знак протеста против закрытия круглосуточного стационара в местной больнице.

"На митинге, организованном партией "Яблоко", мы поддержали требование жителей района сохранить круглосуточный стационар, укрепить скорую помощь, прекратить оптимизацию в области, - написала Слабунова на своей странице в социальной сети Facebook. - Это лишь одна из иллюстраций происходящего наступления на жизнь и здоровье граждан России". 

Кроме того, как сообщила лидер партии "Яблоко", участники митинга потребовали отставки областного министра здравоохранения Антонины Саволюк и губернатора региона Андрея Никитина.

По мнению местных наблюдателей, митинг в Шимске стал частью кампании партии "Яблоко" по выдвижению своего кандидата на выборах депутата Госдумы, которые должны пройти в Новгородской области в сентябре нынешнего года. Как заявила Эмилия Слабунова "Столице на Онего", партия "Яблоко", действительно, рассматривает вопрос об участии в этих выборах, но сама депутат карельского парламента выдвигать свою кандидатуру не планирует.   

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
gaudealis
2019-01-28 13:28:26
Как-то совсем непоследовательно действует г-жа Слабунова.
Помнится, в Карелии она активно добивалась отставки Хулигайнена, собирала подписи и отвозила их чемоданами в Москву. Однако впоследствии в губернаторских выборах участвовать отказалась. Таким образом вся протестная активность "яблочников" фактически лишилась смысла: вместо одного путинского назначенца мы получили другого такого же, а выборов у нас по сути так и не было (ибо было не из кого выбирать).
Чего хотят "яблочники" в Новгородской области? Смены фамилии губернатора? Ведь и в этот раз они вряд ли взамен что-то дельное (и вообще хоть что-то) предложат...
бестолковый пристав
2019-01-28 13:14:27
В Карелии то её всё устраивает ….особенно Глава .
баян
2019-01-28 13:11:46
можно подумать у нас в регионе нет проблем?
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