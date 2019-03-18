Слабунова митинговала в Окуловке

Депутат парламента Карелии выступила против оптимизации здравоохранения в Новгородской области.

Председатель российской партии "Яблоко" и депутат Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова приняла участие в митинге против оптимизации здравоохранения, который прошел в минувшую субботу, 16 марта, в городе Окуловка Новгородской области. Как пояснила депутат на своей странице в социальной сети Facebook, это уже третья протестная акция, которую "яблочники" проводят в Новгородской области. Прежде митинги против оптимизации здравоохранения состоялись в Шимске и Мошенском.

"Вся эта "оптимизация" – настоящее издевательство над людьми. Неудивительно, что мое предложение отправить в отставку министра здравоохранения области и губернатора в отставку участники митинга поддержали бурными аплодисментами. Решить проблему можно раз и навсегда: нужна политическая гигиена. Власть нужно менять для того, чтобы она не зажирела, чтобы понимала, кто ей платит зарплату, и перед кем она отвечает", – написала Слабунова.

Как считают местные наблюдатели, митинги "яблочников" в Новгородской области являются частью партийной кампании по выдвижению своего кандидата на выборах депутата Госдумы, которые должны пройти в регионе в сентябре. В свою очередь, председатель "Яблока" Эмилия Слабунова заявила "Столице на Онего", что партия, действительно, рассматривает вопрос об участии в этих выборах, но сама депутат карельского парламента выдвигать свою кандидатуру не планирует.