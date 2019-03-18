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Новости. Политика
09:33, 18 Марта 2019
фото: https://www.facebook.com/EmiliaSlabunova

Слабунова митинговала в Окуловке

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Депутат парламента Карелии выступила против оптимизации здравоохранения в Новгородской области.

Председатель российской партии "Яблоко" и депутат Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова приняла участие в митинге против оптимизации здравоохранения,  который прошел в минувшую субботу, 16 марта, в городе Окуловка Новгородской области. Как пояснила депутат на своей странице в социальной сети Facebook, это уже третья протестная акция, которую "яблочники" проводят в Новгородской области. Прежде митинги против оптимизации здравоохранения состоялись в Шимске и Мошенском.

"Вся эта "оптимизация" – настоящее издевательство над людьми. Неудивительно, что мое предложение отправить в отставку министра здравоохранения области и губернатора в отставку участники митинга поддержали бурными аплодисментами. Решить проблему можно раз и навсегда: нужна политическая гигиена. Власть нужно менять для того, чтобы она не зажирела, чтобы понимала, кто ей платит зарплату, и перед кем она отвечает", – написала Слабунова.

Как считают местные наблюдатели, митинги "яблочников" в Новгородской области являются частью партийной кампании по выдвижению своего кандидата на выборах депутата Госдумы, которые должны пройти в регионе в сентябре. В свою очередь, председатель "Яблока" Эмилия Слабунова заявила "Столице на Онего", что партия, действительно, рассматривает вопрос об участии в этих выборах, но сама депутат карельского парламента выдвигать свою кандидатуру не планирует.  

 

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Комментарии

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Правдивый
2019-03-18 10:42:42
Наивные люди?! Митингуй не митингуй ,всё равно получишь ....
В России быть в оппозиции себе дороже,если не убьют ,то посадят рано или поздно, или жизнь испортят....все давно уже это поняли....,зачем это Эмилии? Вообще не понятно....ведь пенсионерка уже...в губернаторы не рвётся....проще как "жириновцы" или СР-овцы, лизать властям и жить богато....уж простите....
Американец
2019-03-18 09:48:12
эта мадам - позор страны.
Никакого конструктива. Только протесты. А когда сами в госдуме сидили, все устраивали. Теперь от кормушки оторвали - протесты.
Изя
2019-03-18 09:40:03
А чо в Карелии то не митингует ? У нас лучше что ли чем в Окуловке ? :) Или масштаб тут не тот ? :)
zanoza
2019-03-18 10:25:47
Изя, согласна с тобой! Можно подумать, что в Карелии всё обстоит по другому! Наверное эта мадам собирается в губеры Новгородской области, в Карелии с этим у неё ничего не получилось.
Изя
2019-03-18 10:38:38
zanoza, Мда уж )))))))))))))))) :)
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