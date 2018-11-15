Слабунова назвала профицитный бюджет удовлетворением личных амбиций главы Карелии

Парламент Карелии сегодня принял в первом чтении проект республиканского бюджета на 2019 год, несмотря на критику ряда депутатов, которые считают неуместным формирование профицита бюджета в нынешних экономических условиях.

Согласно законопроекту, впервые за всю постсоветскую историю бюджет республики должен стать профицитным – его доходы превысят расходы. Доходы бюджета планируются в размере 40,7 млрд рублей, расходы – более 39,3 млрд рублей. Профицит бюджета ожидается в сумме 760 млн рублей.

По мнению критиков законопроекта, эту сумму необходимо сразу распределить по статьям бюджета, которые являются наиболее "больными местами" карельской экономики и социальной сферы.

Депутат Эмилии Слабунова назвала бюджет-2019 "бюджетом удовлетворения личных амбиций главы республики".

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