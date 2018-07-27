Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
08:40, 27 Июля 2018

Слабунова требует проверить, не пытают ли заключенных Карелии

По теме

Более 11 тысяч нарушений федеральных законов выявлены в Карелии
27.07.18 08:05
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
27.07.18 07:55
Сексологи рассказали, как заниматься сексом в жаркую погоду
26.07.18 23:30
Все новости
Загрузка...

Председатель партии "Яблоко", депутат Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова направила обращение директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадию Корниенко, в котором потребовала проверить факты нарушений прав человека в исправительных учреждениях Карелии.

"Поводом для обращения стали материалы выездного заседания президентского Совета по правам человека. Широко обсуждаемые случаи пыток в ярославской и брянской колониях не являются исключением, это системное явление в российской пенитенциарной системе, считает Эмилия Слабунова", - сообщается на сайте партии.

После того, как стало известно о пытках в отношении политзаключенного Ильдара Дадина в исправительной колонии №7 в Сегеже (Карелия), СПЧ в феврале 2017 года провел выездное заседание в Петрозаводске, в ходе которого выявил в республиканских колониях ряд вопиющих нарушений. Речь в частности шла о применение пыток к заключенным, жестоком и унижающем обращении с ними, эксплуатации низкооплачиваемого труда осужденных, реализации садистских наклонностей отдельных сотрудников колоний и т.д.

Тогда членам Совета не удалось лично пообщаться с заключенными – управление ФСИН отказало правозащитникам в посещении колоний, сославшись на грипп. Примечательно, что сами представители республиканского управления ФСИН проигнорировали заседание круглого стола, проходившего в рамках выездного заседания Совета под председательством его главы Михаила Федотова.

Виновные в пытках и других нарушениях прав человека остались безнаказанными, отмечается в сообщении "Яблока".

Эмилия Слабунова пояснила, что решила обратиться к директору ФСИН и в другие инстанции – Генпрокуратуру, Следственный комитет России, МВД, а также в республиканские управления прокуратуры, ФСИН и к губернатору Карелии – в связи с поднявшейся волной общественного возмущения после обнародованных фактов пыток в колониях.

"Сейчас, когда события в Ярославле и Брянске заставляют систему исполнения наказаний хотя бы имитировать какие-то действия, я хочу привлечь внимание к ситуации в Карелии, которая тогда осталась без рассмотрения, а виновные не понесли наказания", - заявила Эмилия Слабунова.

По теме

Более 11 тысяч нарушений федеральных законов выявлены в Карелии
27.07.18 08:05
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
27.07.18 07:55
Сексологи рассказали, как заниматься сексом в жаркую погоду
26.07.18 23:30
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2018, 12:36
ВИДЕО: Убийство мужчины в Петрозаводске произошло под носом наряда ГИБДД
24.07.2018, 09:17
Тела молодых супругов подняли со дна Янисъярви
23.07.2018, 09:03
Супруги утонули на озере в Карелии
23.07.2018, 16:50
Жителей Карелии предупредили о приближающейся аномальной жаре
24.07.2018, 09:17
В Петрозаводске опечатаны помещения роддома и гинекологии на Луначарского
22.07.2018, 16:40
Дмитрий Медведев постит в соцсети фото из Карелии

Аналитика

26.07.2018 16:40
Обществоведение
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
Молодые сотрудники рассказали о преимуществах работы на предприятии.
"Отъелись и стали красавицами"
25.07.2018 13:29
"Карельская жемчужина" может уехать в пустыню 4
23.07.2018 12:49
"Мы говорим о масштабном проекте модернизации"
23.07.2018 12:26
Мечты Федермессера: Кондопога между прошлым и будущим 1
23.07.2018 10:20
Вся аналитика

Чтиво

26.07.2018 12:09
Частная жизнь
Погорельцы 1
Как на самом деле живут петрозаводчане, потерявшие все на пожаре.
Нудисты, музыка, технологии
25.07.2018 15:46
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
19.07.2018 14:17
"Полюбил за звезданутость" 9
13.07.2018 13:29
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»