Слабунова требует проверить, не пытают ли заключенных Карелии

Председатель партии "Яблоко", депутат Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова направила обращение директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадию Корниенко, в котором потребовала проверить факты нарушений прав человека в исправительных учреждениях Карелии.

"Поводом для обращения стали материалы выездного заседания президентского Совета по правам человека. Широко обсуждаемые случаи пыток в ярославской и брянской колониях не являются исключением, это системное явление в российской пенитенциарной системе, считает Эмилия Слабунова", - сообщается на сайте партии.

После того, как стало известно о пытках в отношении политзаключенного Ильдара Дадина в исправительной колонии №7 в Сегеже (Карелия), СПЧ в феврале 2017 года провел выездное заседание в Петрозаводске, в ходе которого выявил в республиканских колониях ряд вопиющих нарушений. Речь в частности шла о применение пыток к заключенным, жестоком и унижающем обращении с ними, эксплуатации низкооплачиваемого труда осужденных, реализации садистских наклонностей отдельных сотрудников колоний и т.д.

Тогда членам Совета не удалось лично пообщаться с заключенными – управление ФСИН отказало правозащитникам в посещении колоний, сославшись на грипп. Примечательно, что сами представители республиканского управления ФСИН проигнорировали заседание круглого стола, проходившего в рамках выездного заседания Совета под председательством его главы Михаила Федотова.

Виновные в пытках и других нарушениях прав человека остались безнаказанными, отмечается в сообщении "Яблока".

Эмилия Слабунова пояснила, что решила обратиться к директору ФСИН и в другие инстанции – Генпрокуратуру, Следственный комитет России, МВД, а также в республиканские управления прокуратуры, ФСИН и к губернатору Карелии – в связи с поднявшейся волной общественного возмущения после обнародованных фактов пыток в колониях.

"Сейчас, когда события в Ярославле и Брянске заставляют систему исполнения наказаний хотя бы имитировать какие-то действия, я хочу привлечь внимание к ситуации в Карелии, которая тогда осталась без рассмотрения, а виновные не понесли наказания", - заявила Эмилия Слабунова.