Сладкие напитки опаснее сладкой пищи: опубликованы результаты нового исследования

Ученые из Университета Бригама Янга (США) обнаружили, что сахар в газировке, соках и энергетиках увеличивает риск диабета 2-го типа больше, чем сахар из обычной еды.

Результаты этого исследования опубликованы в журнале Advances in Nutrition. Ученые пришли к выводу, что даже одна банка сладкого напитка (350 мл) в день повышает риск диабета на 25%. И что даже натуральные соки и нектары не столь безвредны: ежедневное потребление одной порции в 240 мл повышало риск заболевания на 5%.

При этом исследование учитывает относительный, а не абсолютный риск. Например, если исходная вероятность диабета у человека 10%, то регулярное употребление сладких напитков может поднять ее до 20%.

Еще один вывод ученых: сахар в цельных продуктах (фруктах, молоке, злаках) менее вреден, так как усваивается медленнее. Почему же напитки опаснее? Дело в том, что жидкий сахар быстро всасывается, вызывая резкий скачок глюкозы в крови. Это перегружает печень, способствует накоплению жира и развитию инсулинорезистентности. В отличие от напитков, сахар в твердой пище поступает в организм вместе с клетчаткой, белками и жирами, что смягчает его воздействие.

Что делать? Ученые говорят, что лучше минимизировать сладкие напитки, даже «натуральные» соки, и отдавать предпочтение цельным продуктам.