След от тапка на машине и уголовное дело: в Беломорске мужчина повредил чужой автомобиль и разбросал мусор

Полицейские Беломорска раскрыли умышленное повреждение имущества.
В Беломорском районе мужчина повредил автомобиль соседа, который его разозлил, и разбросал мусор по его участку, об этом сообщили в полиции Карелии. Известно, что пенсионер признал свою вину, сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.
Известно, что о произошедшем полиции рассказал владелец испорченного отечественного автомобиля. Также он рассказал, что беспорядок устроил 65-летний пенсионер, который ранее постоянно вступал в конфликты с потерпевшим и делал ему замечания.
— В этот раз пенсионер был недоволен тем, что общий мусорный контейнер оказался заполнен. Разозлившись, мужчина подошел к автомобилю молодого соседа и нанес несколько ударов ногой по транспортному средству. Одним из доказательств причастности фигуранта стал след от его тапка, четко отпечатавшийся на поверхности поврежденной машины, — подчеркнули в полиции.
Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.